Ледокол "Илья Муромец" вышел в море для поиска известного конвоя PQ-17

Ледокол Северного флота "Илья Муромец" вышел в Баренцево море для участия в комплексной экспедиции СФ и Русского географического общества. Она проходит в рамках патриотической акции "Помни войну". Чуть позже к ледоколу присоединится судно тылового обеспечения "Эльбрус".

Экспедиция, а она состоит из нескольких этапов и продлится до сентября нынешнего года, будет заниматься поиском погибших в годы Второй мировой войны кораблей и судов Северного флота и союзников, прежде всего, из состава печально известного арктического конвоя PQ-17. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. Кроме того, специалисты займутся съемкой рельефа дна и сбором гидрометеорологической информации. Эти сведения необходимы для уточнения действующих руководств и навигационных морских карт.

В качестве научных консультантов выступили известные историки и авторы книг Мирослав Морозов, Андрей Кузнецов и Игорь Борисенко. Но они считают, что не стоит ждать сенсаций: информации из военных донесений того периода не так много, но опыт пригодится для дальнейшей работы.

Кстати, с 2018 года Северный флот вместе Российским географическим обществом участвовал в нескольких экспедициях в Арктике, Баренцевом и Белом морях. А в 2019 году экспедиция получила национальную премию "Хрустальный компас".