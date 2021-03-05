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05.03.2021 13:30
Рубрика: Происшествия

Судоводителю погибшего в Баренцевом море судна дали 2,5 года колонии

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Печенгский районный суд Мурманской области отправил за решетку владельца маломерного судна "Юбилейный ЯМЗ", которое разбилось в Баренцевом море о скалы возле полуострова Рыбачьего осенью 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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Трагедия произошла 17 октября. Судно под управлением собственника шло у побережья Рыбачьего в районе мыса Кекурского в сторону Вайда-губы. На его борту были 10 человек. Судоводитель не проконтролировал скорость судна и его безопасный курс на достаточном удалении от берега. В итоге при сильном ветре судно столкнулось с береговыми скалами, перевернулось и затонуло.

Семь человек успели перебраться на близлежащую скалу. Там они провели около трех часов, пока их не обнаружили местные жители. Спасшихся подняли на борт сторожевого пограничного катера и доставили в поселок Лиинахамари.

Остальные трое погибли. Тело одного моряка нашли в каюте судна, которое находилось на глубине 18 метров. Второго обнаружили в акватории моря, а третьего - на берегу.

Виновника трагедии суд приговорил к 2,5 годам колонии-поселения и на два года запретил ему заниматься деятельностью, связанной с движением и эксплуатацией водного транспорта.

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