В Петербурге продлили запрет на массовые мероприятия из-за COVID-19

В Петербурге до 28 марта продлен ряд ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает администрация Северной столицы.

В частности, государственные структуры могут проводить массовые мероприятия лишь по поручению губернатора города. Продлевается ограничение на работу ночных клубов, проведение дискотек.

Кроме того, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Компаниям и дальше рекомендовано работать в режиме, когда часть сотрудников трудится в дистанционном формате.

5 марта в Петербурге зафиксировано 983 новых случая коронавируса, накануне было выявлено 986 случаев.

По данным Межведомственного городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекцией, за неделю число новых случаев заражения увеличилось на 3,78 процента. Ежедневно в Петербурге фиксируется 950-980 новых пациентов с коронавирусом.

В штабе фиксируют, что замедляется тренд по снижению распространения инфекции. В связи с этим врачи призывают горожан активнее вакцинироваться, чтобы предотвратить развитие третьей волны эпидемии.