Постановление правительства Санкт-Петербурга от 5 марта 2021 года № 105 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Новости

В Петербурге продлили запрет на массовые мероприятия из-за COVID-19 18:28
В Ростове прокуратура нашла нарушения в работе дельфинария 18:14
Тренер сборной России по лыжным гонкам подвел итоги эстафеты на ЧМ 18:04
ФИФА внесла изменения в правила игры рукой 18:03
В Германии призвали ускорить сертификацию вакцины "Спутник V" 18:01
Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель 17:58
Собянин: Младенческая смертность в столице снизилась почти на 60% за несколько лет 17:56
На Дону отменили часть коронавирусных ограничений 17:33
Люксембург ратифицировал протокол о повышении налога на доходы из России 17:30
США вводят санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского 17:21
Объем производства вакцин от коронавируса достиг почти 14 млн доз 17:19
В правительстве РФ отметили снижение заболеваемости коронавирусом 17:15
В России появился кроссовер с массажем и вентиляцией дешевле 1,8 млн рублей 17:07
Замглавы кировского предприятия заподозрили в коммерческом подкупе 17:05
Госкомпания "Автодор" запустила свой первый Telegram-канал 16:55
Россия и Беларусь создадут три центра совместной подготовки военных 16:38
В Москве за два дня украдены три дорогие шубы 16:35
В столичном регионе Японии продлили режим ЧС из-за коронавируса 16:28
Суд оштрафовал владельца сети "Одноклассники" на 4 миллиона 16:14
Железнодорожники раздадут женщинам цветы и конфеты на 8 марта 16:01
Названы самые влиятельные женщины в сфере образования 15:58
Глава РФПИ провел переговоры об использовании "Спутник V" в Австрии 15:57
В Швеции взяли под стражу нападавшего с ножом на прохожих 15:54
Мишустин: Российские специалисты должны сами выбирать, где трудиться 15:46
Канатная дорога в Москве подарит женщинам скидки на билеты 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 марта 2021 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 5 марта 2021 года № 105 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1 и 12.6 постановления слова "По 10.03.2021" заменить словами "По 28.03.2021".

1.2. В пункте 2-10.3 постановления слова "По 10.03.2021" заменить словами "По 30.09.2021".

1.3. В пунктах 2-42, 2-43, 3.3 и 3.5 постановления слова "по 10.03.2021" заменить словами "по 28.03.2021".

1.4. В пункте 18-11 постановления слова "по 10.03.2021" заменить словами "по 30.09.2021".

1.5. В пункте 20 постановления слова "на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И." заменить словами "на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией