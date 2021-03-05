В Петербурге выступит пианист Дмитрий Гайворонский

В преддверии Международного женского дня Дмитрий Гайворонский представит в Петербурге "Весеннее шоу". Концерт состоится 7 марта на сцене Филармонии для детей и молодежи, но рассчитан он на вполне взрослую аудиторию. При этом место выбрано не случайно.

- Многолетняя дружба и сотрудничество с директором, художественным руководителем и главным дирижером Филармонии для детей и юношества Михаилом Голиковым оставили огромный след в музыкальной культуре Северной столицы, - пояснили организаторы мероприятия.

Для зрителей и слушателей представляет огромный интерес феноменальный музыкальный диапазон Гайворонского: классическая музыка, джаз, broadway, поп-музыка, фанки, рок, фьюжн, latin, new age. Академическая фортепианная школа (пианист закончил музыкальную школу, затем Музыкальное училище имени Гнесиных) и талант импровизатора позволяют ему создавать впечатляющие шоу. Это, кстати, высоко оценили в США: Гайворонский выступал со многими известными джазовыми и рок-звездами, делал собственное PianoShow в Лас-Вегасе, принимал участие в шоу Тома Джонса, давал концерты в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе. В праздничном выступлении на петербургской сцене пианист сделает акцент на джазовой музыке.

- Ответить на вопросы, почему стоит любить джаз, почему джаз - это не скучно, и как получать истинное удовольствие от таких сложных, на первый взгляд, джазовых гармоний - это задача, которую поставил перед собой Дмитрий Гайворонский, подбирая программу, - отмечают устроители концерта.