В Крыму арестован полицейский, помогавший продавать квартиры умерших

В Крыму изобличена группа "черных риелторов", которые мошенническим путем присваивали недвижимость скончавшихся крымчан.

В преступном бизнесе активно участвовал участковый уполномоченный полиции, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

По версии следствия, группа промышляла с 2017 по 2018 год: она отчуждала и перепродавала квартиры, дома и земельные участки одиноких умерших жителей полуострова. У каждого фигуранта дела была своя роль. Так, участковый уполномоченный полиции подбирал квартиры скончавшихся одиноких стариков, проникал в их жилища, забирал там документы на недвижимость и передавал их для дальнейшего переоформления сообщникам - сначала на подельников, а затем для продажи добросовестным покупателям.

- Благодаря этой преступной схеме мошенники переоформили несколько квартир, участников и домовладений в Симферополе, - рассказали в пресс-службе ГСУ. - Причем, земля по поддельным госактам была продана сразу двум добросовестным приобретателям.

Схему выявили сотрудники регионального УФСБ. Часть имущества подельникам не удалось реализовать по не зависевшим от них обстоятельствам. Изобличенный полицейский был уволен из МВД. По ходатайству следствия он был заключен под стражу. Всего же в рамках этого уголовного дела обвиняемыми считаются восемь человек, трое из которых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, признав свою вину в полном объеме. Все они обвиняются по нескольким частям статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере).

Во время следствия был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму порядка 13 миллионов рублей. Прокуратура Республики Крым уже утвердила обвинительные заключения в отношении шестерых членов организованной преступной группы и еще двоих соучастников. Уголовные дела направлены в Киевский и Центральный районные суды Симферополя для рассмотрения по существу. Потерпевшие, в свою очередь, заявили гражданские иски о взыскании с обвиняемых ущерба.

Ранее городской суд Ялты арестовал старшего участкового уполномоченного отдела полиции № 3 "Массандровский" УМВД РФ, уличенного в переоформлении в свою собственность квартиры ветерана Великой Отечественной войны.