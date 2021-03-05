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05.03.2021 17:33
Рубрика: Общество

На Дону отменили часть коронавирусных ограничений

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области смягчили санитарный режим и отменили часть коронавирусных ограничений. С 9 марта в регионе возобновляется плановая амбулаторная помощь для всех пациентов - при условии дистанционной записи на прием к врачу.

Соответствующие изменения 5 марта утвердил губернатор Василий Голубев.

Фото: ТАСС
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Как сообщает пресс-служба главы области, в полном объеме возобновляется и плановая медицинская помощь пациентам, которые нуждаются в курсовом или программном лечении, а также оказание высокотехнологичной медпомощи. При оказании плановой стационарной медпомощи на 50 процентов может быть задействован коечный фонд.

Отдельно в документе постановлении прописано снятие действовавшего особого санитарного режима для девяти территорий Ростовской области: для Гукова, Зверева, Боковского, Егорлыкского, Зерноградского, Обливского, Ремонтненского, Тарасовского и Тацинского районов.

Кроме того, на 50 процентов увеличивается число зрительских мест в закрытых спортивных сооружениях - при проведении не только профессиональных соревнований, но и при организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

По официальным данным, число инфицированных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 273 человека и составило более 74 тысяч жителей региона. От инфекции скончались 18 человек с COVID-19, а с начала пандемии - 3198 человек.

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