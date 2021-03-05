Постановление правительства Ростовской области от 5 марта 2021 года № 150 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81) изменения согласно приложению.

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 9 марта 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев





Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 05.03.2021 № 150





Изменения, вносимые в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020№ 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020№ 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81)

1. Пункт 4 изложить в редакции:

"4. Приостановить на территории Ростовской области:

4.1. Проведение в медицинских организациях профилактических осмотров и диспансеризации граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.

4.2. Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием зрителей в закрытых помещениях, за исключением:

проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием зрителей в количестве не более 50 процентов от максимально возможного заполнения зрительских мест;

случаев, указанных в подпункте 4.3 настоящего пункта.

4.3. Проведение профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей в количестве более 50 процентов от максимально возможного заполнения зрительских мест.

4.4. Проведение выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей в помещениях, не оборудованных посадочными местами и с заполняемостью посадочных мест более 50 процентов.

4.5. Продажу билетов в кинотеатры, на выставки иным способом, кроме дистанционного.

4.6. Отправление транспортных средств с вокзалов, станций при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным, межрегиональным маршрутам при отсутствии у 100 процентов пассажиров лицевых масок (респираторов). При этом на вокзалах и станциях создать условия для приобретения пассажирами лицевых масок (респираторов).

4.7. Работу ночных клубов.

4.8. Деятельность, связанную с эксплуатацией детских игровых площадок, расположенных в торговых объектах, в том числе торговых центрах.

4.9. Работу предприятий общественного питания в период с 00:00 до 07:00, за исключением доставки заказов, а также обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий.

Положения настоящего подпункта не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории аэропорта "Платов".

4.10. Оказание услуг предприятиями общественного питания при проведении корпоративных и иных торжественных мероприятий, за исключением оказания таких услуг в отдельных кабинетах (комнатах) площадью из расчета не менее 4 кв. метров на 1 человека, оборудованных не более 10 посадочными местами.

4.11. Работу танцевальных залов (площадок), в том числе в предприятиях общественного питания.

4.12. Курение кальянов в общественных местах.

4.13. Осуществление личного приема граждан в государственных органах Ростовской области, органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях и предприятиях, за исключением избирательных комиссий, являющихся государственными органами Ростовской области.

Положения настоящего подпункта не применяются при осуществлении личного приема граждан с использованием систем видео-конференц-связи и соблюдении санитарно-противоэпидемических мер, приведенных в приложении № 4 к настоящему постановлению.

4.14. Организацию и проведение публичных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (кроме пикетирования).

4.15. Допуск в гипермаркеты и торгово-развлекательные центры лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения родителей, опекунов, иных законных представителей.

4.16. Проведение организациями (за исключением театров, театральных и концертных организаций) зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе с использованием пиротехнических изделий, в общественных местах в период с 22:00 до 7:00.

4.17. Работу кинотеатров, за исключением осуществления ими деятельности с соблюдением ограничения по заполняемости зала не более 50 процентов и равномерной рассадкой зрителей.

4.18. Проведение работодателями любых массовых мероприятий, в том числе праздничных, с участием работников.

4.19. Деятельность объектов, предназначенных для развлечения и досуга (за исключением кинотеатров), если указанные объекты расположены в торгово-развлекательных центрах и не имеют отдельного входа для посетителей.".

2. В пункте 16:

2.1. Абзац первый изложить в редакции:

"16. Министерству здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.):".

2.2. Дополнить подпунктом 16.4 следующего содержания:

"16.4. Организовать:

16.4.1. Оказание профильной стационарной медицинской помощи в плановой форме с госпитализацией пациентов не более 50 процентов от коечной мощности отделений (за исключением коек дневных стационаров, развернутых на базе стационарных подразделений медицинских организаций).

16.4.2. Оказание помощи на койках сестринского ухода, койках паллиативных отделений не более 50 процентов от коечной мощности (за исключением отделений, перепрофилированных под провизорную госпитализацию больных с внебольничными пневмониями и подозрением на новую коронавирусную инфекцию).

16.4.3. Оказание плановой медицинской помощи в условиях дневных стационаров, развернутых в структуре поликлиник, поликлинических отделений, участковых больниц, врачебных амбулаторий не более 50 процентов загрузки коечной мощности в смену.

16.4.4. Оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, в том числе прием узких специалистов, проведение лабораторных, инструментальных и функциональных методов обследования, в поликлиниках и поликлинических отделениях с возможностью дистанционной записи на прием и четкого логистического построения потоков пациентов.

16.4.5. Оказание в полном объеме плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения, а также оказание высокотехнологичной медицинской помощи.".

3. Пункт 181 признать утратившим силу.







