На Кубани задержали подозреваемого в убийстве охотинспектора

В Гулькевичском районе Кубани правоохранители задержали подозреваемого в убийстве государственного инспектора охотнадзора. Им оказался 54-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Как ранее писала "РГ", третьего марта 2020 года в лесном массиве на окраине поселка Подлесного было обнаружено тело 43-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в груди. Как выяснилось, погибший являлся сотрудником министерства природных ресурсов края. Накануне вечером он выехал в угодья, позвонил коллегам, обговорив свое возвращение в город утром, и больше на связь не выходил. Несмотря на то, что у преступления не было свидетелей, следователи совместно с полицейскими быстро вышли на след подозреваемого.

По информации ведомства, второго марта задержанный мужчина отправился в лес на охоту. И во время перехода неожиданно повстречался с егерем, который потребовал остановиться и положить оружие на землю. Однако браконьер проигнорировал его слова, попытался уйти.

- В ходе разгоревшегося конфликта подозреваемый произвел два выстрела в сторону мужчины, причинив ему огнестрельное дробовое ранение грудной клетки, - рассказали в пресс-службе следственного управления. - В результате полученных повреждений потерпевший скончался. Забрав с собой ружье погибшего, злоумышленник скрылся. Сейчас специалисты провели проверку показания на месте, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Продолжается комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.