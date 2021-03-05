В Севастополе построят станции для городской электрички

Проект "Городская электричка" реализуют в Севастополе в рамках федеральной целевой программы развития полуострова. Об этом сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.

Электрички пустят от железнодорожного вокзала Севастополя по двум маршрутам: до Золотой балки в Балаклаве и Камышовой бухты. Планируется, что поезда будут ходить по тактовому графику, то есть отправляться через определенный промежуток времени. На маршрутах будут построены новые пассажирские станции, рассказали в КЖД.

- Совместно с представителями правительства Севастополя создана рабочая группа, 4 марта состоялся выездной осмотр инфраструктуры и прилегающих участков, по которым будет проходить маршрут городской электрички. Особое внимание уделено предполагаемым остановочным пунктам, - сообщили в пресс-службе.

О планах использования железных дорог в Севастополе для развития городского транспорта ранее говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Во время рабочей поездки на полуостров в июле 2020 года он рассказал, что поручил Минтрансу РФ проработать этот вопрос.

Открытие железнодорожного пассажирского сообщения с Балаклавой также включено в концепцию яхтенной марины, которая создается в Балаклавской бухте по ФЦП.

Так как строительство новых железнодорожных веток не предусмотрено, электрички будут ходить по существующим железнодорожным путям, которые были проложены в советские годы до крупных предприятий - порта в Камышовой бухте и Балаклавского рудоуправления. Пути ведут от железнодорожного вокзала Севастополя через Инкерман, далее - до разъезда в районе села Первомайское, откуда одна ветка направляется Балаклаву, а вторая - в Камышовую бухту. На них существуют две станции "Золотая Балка" и "Севастополь товарный".