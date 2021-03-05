В Симферополе в честь 8 марта временно отменили график подачи воды

В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районе на предстоящие выходные дни и праздничный день 8 марта изменен график подачи воды. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Вода Крыма".

- В связи с предстоящим весенним праздником подача воды будет осуществляться с 6 часов утра 6 марта до 9 часов 9 марта, - уточнили сотрудники водоканала. - В остальные дни подача воды будет осуществляться согласно утвержденному графику.

Ранее на водоснабжение по графику с 25 февраля перешла Алушта, а Ялта вернулась к ограничениям из-за уменьшения дебета воды местных источников.