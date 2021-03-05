Депутат челябинского заксобрания арестован за дачу взятки

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте депутата законодательного собрания Челябинской области, директора одной из дорожно-строительных компаний Армана Аракеляна. Ему предъявлено обвинение в даче взятки группой лиц в крупном размере, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

- Прокуратурой области поддержано ходатайство следственного органа об аресте депутата Законодательного собрания региона, - сообщила представитель надзорного ведомства Наталья Мамаева. - По версии следствия, обвиняемый, являясь директором дорожной фирмы, в 2019 году в сговоре с работниками управления федеральных автодорог "Южный Урал" передал взятку в виде ноутбуков на общую сумму свыше 185 тысяч рублей. Взятка была передана должностным лицам контролировавшей ведение дорожных работ организации за исключение из отчетов сведений о выявленных нарушениях при строительстве дорог.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

По данным собственного источника "РГ" в правоохранительных органах, взятка была получена сотрудниками госучреждения, филиал которого находится в Екатеринбурге.

Мера пресечения депутату избрана на время следствия. Пока - до 4 мая.