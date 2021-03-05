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05.03.2021 10:15
Рубрика: Digital

Роскомнадзор обяжет соцсети считать посетителей

Текст: Ирина Алпатова
Соцсети будут обязаны установить счетчики посетителей - так Роскомнадзор сможет определять, какие ресурсы подпадают под действие закона, обязывающего их самостоятельно мониторить и блокировать запрещенный контент. Такой приказ ведомство разместило на портале проектов правовых актов.
Фото: REUTERS/Dado Ruvic Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Закон вступил в силу 1 февраля 2021. Согласно ему соцсети должны блокировать и удалять посты с пропагандой суицида и наркотиков, экстремизма и терроризма, детской порнографии, призывы к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, а также оскорбительные материалы с нецензурной лексикой.

Фото: Getty Images
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Документ распространяется на ресурсы с ежедневной посещаемостью от 500 тысяч человек. В новом приказе Роскомнадзор предлагает обязать администрации соцсетей установить счетчики ежедневного числа посетителей. ПО для подсчета предложил само ведомство. "Сведения о предлагаемых к установке счетчиках посещаемости размещаются на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.530-fz.rkn.gov.ru", - говорится в приказе.

Digital Интернет Правительство Минцифры Роскомнадзор

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