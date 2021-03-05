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05.03.2021 08:30
Рубрика: Общество

Российские ученые открыли новую элементарную частицу

Текст: Юрий Медведев

Российские ученые из МФТИ, МИФИ и ФИАН, работающие в составе международной коллаборации CMS на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям), объявили об обнаружении новой элементарной частицы. Впервые открыто орбитальное возбуждение (резонанс) прелестно-странного бариона.

Фото: Department for Business, Innovation and Skills/flickr.com
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"К этому результату мы шли почти два года, и поначалу было неочевидно, что на имеющейся статистике мы сможем эффективно восстановить и увидеть сигнал от нового бариона. Наша научная группа проделала большую работу по максимальному увеличению экспериментальной чувствительности. И как результат - новая частица обнаружена с большой статистической значимостью. Очень надеюсь, что впереди у нас много новых исследований в рамках эксперимента CMS", - объясняет Руслан Чистов, научный руководитель исследования, старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ. Препринт статьи находится на рецензировании в журнале Physical Review Letters.

Общество Наука Наука и образование РАН Большой адронный коллайдер

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