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05.03.2021 17:00
Рубрика: Видео

Сеть насмешило семейство кабанов, аккуратно перебежавших дорогу

Текст: Вадим Давыденко

О том, что дорогу нужно переходить по пешеходному переходу, а в его отсутствие - лишь убедившись, что остальные участники движения вас заметили и остановились, причем, пересекать строго по прямой и без задержек, знают пока не все двуногие пешеходы. А вот четвероногие, наоборот, почти повсеместно это запомнили. И, судя по часто появляющимся в Сети видео, норовят перебегать трассы быстро, но аккуратно, не задерживая остановившиеся машины.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Очередной такой случай попал в камеры видеорегистратора в центральной Германии, неподалеку от столицы. В непосредственной близости от города семейство диких кабанов решило пересечь автотрассу с довольно интенсивным трафиком. Пример подал отец семейства, осмотревший дорогу и убедившийся в отсутствии угроз, а за ним засеменили несколько крохотных детенышей. Затем появилась многодетная мать и с ней - остальная часть щетинистого и крючкохвостого выводка.

Переход дороги занял около 10 секунд и не привел ни к жертвам среди пешеходов, ни к пробкам. Что тут сказать? И водители молодцы, и кабанье семейство.

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#видео