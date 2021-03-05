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05.03.2021 12:32
Рубрика: Спорт

СМИ: В WADA изучат раскраску болида "Хаас" в цветах флага России

Текст: Максим Домчев
Фото: Marc BRAIBANT / AFP Фото: Marc BRAIBANT / AFP
Фото: Marc BRAIBANT / AFP

Всемирное антидопинговое агентство изучит раскраску нового болида команды "Хаас" на предмет нарушения санкций в отношении российского спорта.

Фото: REUTERS
Глава "Хаас" объяснил раскраску болидов в цвета флага РФ

В четверг "Хаас" представил болид, дизайн которого выполнен в цветах российского флага, на новый сезон "Форумулы-1". Расцветка связана с тем, что спонсором команды стала российская компания "Уралкалий", а выступать за нее будет сын одного из руководителей организации Никита Мазепин.

В декабре Спортивный арбитражный суд лишил на два года российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира, под своими флагом и гимном. Это правило распространяется и на "Формулу-1".

Как сообщает Formula1News, в WADA намерены изучить новую раскраску болидов на предмет соответствия вынесенным в декабре санкциям. Впрочем, как сообщил руководитель команды "Хаас" Гюнтер Штайнер, такая ливрея была разработана еще до решения CAS и ее одобрила Международная федерация автоспорта. "Хаас" - американская команда, и ее глава уверен, что новая расцветка болидов не касается вердикта CAS.

Спорт Формула-1 Спортивные организации WADA

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