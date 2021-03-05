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05.03.2021 18:04
Рубрика: Спорт

Тренер сборной России по лыжным гонкам подвел итоги эстафеты на ЧМ

Текст: Артур Нанян

Тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал серебро команды в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Фото: Федерико Модика / РИА Новости
Сборная России завоевала "серебро" в женской эстафете на ЧМ по лыжным гонкам

Сборная в составе Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина, Артема Мальцева и Александра Большунова уступила только норвежцам. Бородавко выразил сожаление, что россиянам не удалось удержать преимущество по ходу соревнования.

"Конечно, Клебо экономил силы и ждал Большунова. Норвежец рассчитывал на этот рывок на финише. На первом этапе Червоткин подарил надежду на золотые медали, но, к сожалению, не смогли удержать преимущество. Почему плохо пробежал Якимушкин? Возможно, сказалось не очень хорошее самочувствие. Трудно сказать", - приводит слова Бородавко "Спорт-Экспресс".

Напоследок тренер сборной рассказал, чего стоит ждать от Большунова в масс-старте на 50 километров. "Александра не надо дополнительно злить перед этой гонкой. Он сам настраивается на борьбу и понимает, для чего он бегает. Шансы у него хорошие", - считает Бородавко.

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