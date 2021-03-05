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05.03.2021 11:42
Рубрика: Экономика

В Минтрансе ответили на инициативу о платной регистрации в аэропортах

Текст: Евгений Гайва
Никаких решений по вопросу о введении платной регистрации на авиарейсы в аэропортах не принималось, заявили в Минтрансе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что авиакомпания "Аэрофлот" предложила ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах и исключить стоимость этой услуги из стоимости билетов. Письмо с такой инициативой перевозчик направил в Минтранс, сообщила газета "Известия" со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях.

Аэрофлот опроверг информацию о сокращении внутренних рейсов

В авиакомпании "Аэрофлот" эту информацию не подтвердили, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика. Подобные инициативы могут быть важны для пассажиров лоукостеров, однако для "Аэрофлота" регистрация на стойке обычная часть цикла, а потому такие вопросы не рассматриваются, указали в компании. На запрос "РГ" в компании "Аэрофлот" не ответили.

Платная регистрация на рейсы распространена за рубежом среди компаний-лоукостеров, тем самым пассажиров стимулируют пользоваться самостоятельными сервисами, говорит исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Платную регистрацию на зарубежных рейсах несколько лет назад вводила авиакомпания "Победа". Но поскольку эта практика противоречила российским федеральным авиационным правилам, ее отменили, и сейчас она не актуальна. "Аэрофлот" предлагал внести изменения в правила, то есть легализовать возможность введения оплаты регистрации в аэропорту, поясняет Пантелеев. Введение таких правил было бы выгодно для отрасли, так как позволило бы сократить число стоек для регистрации и операторов. Но для пассажиров экономия в 150-200 рублей на фоне стоимости авиабилетов в несколько тысяч рублей не будет ощутима, отметил эксперт.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Компании Авиация "Аэрофлот"

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