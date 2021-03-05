СМИ: В России предложили сделать платной регистрацию в аэропорту

Компания "Аэрофлот" захотела ввести платную регистрацию в аэропортах. Соответствующее предложение направлено в Министерство транспорта России, пишет газета "Известия".

В самой компании заявили, что плата за регистрацию на стойках в воздушной гавани сейчас включена в тариф. При этом все больше пассажиров регистрируются на рейс заранее через интернет. "Для пассажиров снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей важно. Это полностью соответствует мировой практике", - заявил представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. Стоит отметить, что деньги за регистрацию в аэропорту берут многие авиакомпании, но они работают в сегменте лоукост (то есть очень дешевые перевозки). В России к таким относится "Победа". В Минтрансе сообщили, что никаких решений по данному вопросу не принималось.

Ранее национальному перевозчику пришлось дважды опровергать сообщения российских средств массовой информации, связанные с авиаперевозками. В частности, 26 февраля компания заявила, что не предлагала ввести новый тип билетов, позволяющий в одностороннем порядке менять условия перевозки. Например, пересадить человека на более ранний или поздний рейс. То есть, по сути, "Аэрофлот" хотел легализовать овербукинг (это когда перевозчик продает билетов больше, чем мест в самолете).