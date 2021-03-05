В России появился кроссовер с массажем и вентиляцией дешевле 1,8 млн рублей

Кроссовер JAC S7 вышел на российский рынок. Автомобиль представлен у дилеров компании в трех комплектациях и двух вариантах компоновки кузова - пяти- и семиместном. Цена лежит в диапазоне от 1 449 900 до 1 749 000 рублей. Причем в топовой версии машина оснащена действительно премиально.

Так, в версии Luxury кожаный салон, передние сиденья с электроприводом, памятью положений, системами обогрева, вентиляции и массажа. Перед водителем цифровая приборка с диагональю экрана 12,3 дюйма. В крыше - сдвижной люк. Есть привод пятой двери и круговой обзор, аудиосистема работает с 10 динамиками.

Впрочем, даже в базовой версии машина не будет "бедной". Из стандартных опций здесь не хватает подогревов. Зато клиентам предложены светодиодные ходовые огни и задние фонари, электропривод зеркал и стеклоподъемников, мультируль с круиз-контролем, электронный джойстик КПП, ассистенты при подъеме и на спуске, функция Auto hold, два задних датчика парковки и камера, кондиционер, аудиосистемой с 4 динамиками.

В версии Comfort добавляются светодиодные передние фары с функцией Follow me home и климат-контроль с системой фильтрации воздуха CN95.

Напомним, JAC S7 оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра. Он выдает 149 л.с. мощности и 251 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 6-диапазонный "робот" DCT с двумя сцеплениями мокрого типа. Подвеска полностью независимая, сзади - многорычажка.

Напомним, автомобили JAC для России выпускают на казахстанском заводе "СарыаркаАвтоПром".

Фото: Пресс-служба JAC.