Вакцина "ЭпиВакКорона" показала высокую безопасность для пожилых пациентов

Вакцина "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским научным центром "Вектор", успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Как отмечают в ведомстве, препарат продемонстрировал иммуногенность и высокую безопасность для пожилых пациентов. Минздрав разрешил внести изменение в регистрационное досье вакцины на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона".

"В новой редакции инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата отмечено, что он показан для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет (в старой редакции - у взрослых 18-60 лет)", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Вакцина "Вектора" не содержит вирусов. Она синтезирована искусственно. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила "Российской газете", что "ЭпиВакКорона" хороша тем, что не вызывает аллергию. Ее можно применять людям, склонным к сезонным аллергическим реакциям. Также ее рекомендуют людям с ослабленным иммунитетом.