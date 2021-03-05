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05.03.2021 13:03
Рубрика: Легковые авто

Видео: как энергопоглощающий барьер спасает жизнь водителю

Текст: Григорий Гомельчук

Польские дорожники опубликовали видео страшной аварии, произошедшей на шоссе неподалеку от города Торунь. Этот город известен как родина Николая Коперника, однако водитель коричневой Kia Ceed оказался не столь умен, как его земляк.

Фото: скриншот с www.youtuve.com
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Пытаясь выиграть несколько секунд, мужчина решил обогнать другую машину прямо перед пунктом взимания платы за проезд. Не сумев завершить маневр, водитель Kia на большой скорости врезался в разделительный барьер.

К счастью, сейчас перед бетонными блоками для подобных случаев ставят специальные энергопоглощающие секции. Видно, что удар был очень силен: секция полностью смялась, как и капот Kia, причем машина при ударе едва не перевернулась.

Тем не менее, водитель не получил серьезных травм. В шоке он убежал в лес, и полиция смогла задержать его только через несколько дней. Скоро лихачу предстоит ответить перед судом: его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и порче государственного имущества.