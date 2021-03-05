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05.03.2021 09:02
Рубрика: Легковые авто

Водитель Dodge Charger превысил разрешенную скорость на 160 км/ч

Текст: Григорий Гомельчук

В Детройте полиция задержала водителя седана Dodge Charger, разогнавшегося на дороге до 250 км/ч. Это при том, что на участке было установлено ограничение 89 км/ч (55 миль в час). В своем Twitter полицейские сообщили, что патруль заметил мчащуюся с огромной скоростью машину где-то на окраинах города.

Фото: скриншот с youtube.com
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Была ли погоня, не упоминается, и это странно: нарушитель явно считает себя героем боевика или просто "опасным типом", и по законам жанра обязан был удирать изо всех сил.

При досмотре в салоне Dodge был обнаружен пистолет, да не какой-нибудь, а бельгийский FN - любимец бойцов спецназа. Кроме того, на момент задержания водитель пребывал в статусе условно-досрочно освобожденного. Что теперь с ним делать, решает прокурор.

Какая именно версия Dodge Charger стала героем новости неизвестно, но некоторые из них отличаются просто невероятной прытью. Например, Charger SRT Hellcat Redeye, оснащенный 800-сильным двигателем, разгоняется до 96 км/ч км/ч за 3,6 секунды, а "максималка" такого суперседана составляет 327 км/ч.

#Dodge