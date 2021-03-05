ВПР в школах полностью "переедут" на компьютеры

"Планируется перевести ВПР в формат компьютерной сдачи, - рассказал он. - На каждом компьютере будет камера. И объективность можно обеспечить в каждой школе". По его словам, это перспектива уже ближайших лет. Сейчас в рамках нацпроекта "Образование" школы оснащаются оборудованием. ЕГЭ по информатике впервые в 2021 году пройдет на компьютерах. Это же оборудование можно использовать для Всероссийских проверочных работ: школьники могут написать их в компьютерных классах по удобному расписанию.

"Раньше ВПР проводились для всех школ в один и тот же день. Просто потому, что мы не могли на 40 тысяч школ генерировать столько вариантов работ. Пробовали проводить по временным зонам, но отношение учителей к этому вопросу нас поражало: как только они получали контрольную работу, она в считанные часы оказывалась в интернете. За неделю, когда дети еще не видели этих контрольных! И только в этом году мы пришли к технологии, когда у каждой школы есть своя, индивидуальная по всем предметам, контрольная работа, - рассказал Анзор Музаев. - Мы сказали в этом году всем школам: пишите тогда, когда вам удобно, с марта по май. Школа получает от нас вариант. И если он утекает в интернет, то это ответственность отдельно взятой школы".

По словам Музаева, в учебных планах каждой школы предусмотрено время для контрольных работ. И одна из них проходит по федеральным моделям заданий. "ВПР должна проводиться объективно, без накруток оценок, мы не оцениваем учителей и не считаем "пятерки". Есть субъекты, которые на это обращают внимание, но мы с этим боремся, - рассказал Анзор Музаев. - Учителя говорят: "Нам приходится натаскивать детей на ВПР". У меня вопрос - зачем? Зачем учителя занимаются натаскиванием детей к контрольной работе? Учитель считает, что контрольная оценивает не знания детей, а его. А это неправильно. Это обычная контрольная. При этом мы рекомендуем, чтобы оценка за нее не влияла на оценку в четверти или на перевод ребенка из параллели в параллель. Но окончательное решение оставляем на усмотрение школ".