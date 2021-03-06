Байден согласился пересмотреть президентские военные полномочия

Президент США Джо Байден согласен с необходимостью обновления политики использования военной силы за рубежом. Об этом сообщила в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американский лидер поддержал необходимость обновления существующих уже 20 лет президентских полномочий в этой сфере, пишет ТАСС. Псаки отметила, что Байден открыт к разговору о том, как конкретно должны выглядеть "масштабы и рамки" полномочий американского лидера.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о том, что минобороны США также поддерживает обновление политики использования военной силы за рубежом. Он отметил, что Пентагон заинтересован в том, чтобы "имелись разрешения, необходимые для того, чтобы продолжать защищать страну".

Конституция США дает конгрессу, а не президенту полномочия объявлять войну. Однако глава государства, согласно ряду принятых позднее законодательных актов, может давать распоряжение задействовать военную силу за рубежом, уведомив об этом конгресс.

На этой неделе сенаторы из Республиканской и Демократической партий представили законопроект, ограничивающий полномочия президента при применении военной силы. Они выступили против действующего законодательства, которое, по их мнению, позволяет уже на протяжении почти двух десятилетий проводить США "бесконечные войны" на Ближнем Востоке.