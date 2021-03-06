Эксперт рассказал, нужно ли платить "налог для богатых" после продажи жилья

С 1 января 2021 года действительно действует "налог для богатых" - доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по увеличенной ставке 15%. Однако тем, кто собирается продавать жилье, волноваться не следует - новые правила не распространяются на доходы от продажи недвижимого имущества.

Статья 224 Налогового кодекса ("Налоговые ставки") была дополнена подпунктом о том, что доходы от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) облагаются налогом по ставке в 13%. Каких-либо предельных ограничений для этих сумм не установлено. Так что в этом случае подоходный налог будет рассчитываться по прежней ставке.

Если продавец владел имуществом достаточно долго, то платить налог при его продаже и вовсе не придется, напоминает Манжиевский. Минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ остался прежним - три года с момента покупки, если квартира является единственным жильем либо досталась в результате приватизации, по наследству, договору дарения от близкого родственника или договору пожизненного содержания с иждивением. В остальных случаях, чтобы продать квартиру без налога, нужно подождать пять лет.

В январе средняя стоимость квартиры в продаже на вторичном рынке равнялась, по данным Аналитического центра "Циан" 4,14 млн рублей. Это на 18% больше, чем год назад.