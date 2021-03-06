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06.03.2021 01:25
Рубрика: В мире

Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Красной планеты

Фото: NASA/JPL-CALTECH/AFP Фото: NASA/JPL-CALTECH/AFP
Фото: NASA/JPL-CALTECH/AFP

Американский марсоход Perseverance впервые после посадки проехал по поверхности Красной планеты. Об этом сообщили сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Фото: China National Space Administration (CNSA) / AFP
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"В четверг днем была осуществлена наша первая поездка на Марсе", - заявил заместитель менеджера проекта Perseverance Роберт Хогг. По его словам, аппарат проехал около 6,5 метра. Специалисты также провели испытания манипулятора, на котором установлены различные научные приборы и инструмент для бурения грунта и забора его образцов, пишет ТАСС.

Напомним, американский марсоход Perseverance, запущенный 30 июля 2020 года, совершил 18 февраля посадку на поверхность Марса в районе кратера Езеро. В ближайшие месяцы будет проходить проверка всех систем и оборудования. В дальнейшем ровер должен будет собрать образцы марсианского грунта. Кроме того, на его борту на Марс прибыл первый в истории марсианский вертолет Ingenuity, который позволит понять потенциал винтокрылых аппаратов за пределами Земли.

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