Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта

Российский теннисист Даниил Медведев 15 марта станет второй ракеткой мира.

Несмотря на неудачное выступление на турнире в Роттердаме, где Даниил Медведев проиграл уже в стартовом матче, через неделю россиянин поднимется в рейтинг-листе Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Как сообщает Twitter ATP, 15 марта Медведев впервые в карьере поднимется на второе место в рейтинге. Ранее благодаря выходу в финал Открытого чемпионата Австралии россиянин поднялся на третью позицию, совсем немного уступая испанцу Рафаэлю Надалю.

Но 15 марта Медведев все же опередит испанского ветерана. При этом он станет первым с 2005 года, кому удалось попасть в топ-2, не из так называемой "большой четверки", в которую входят Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей.