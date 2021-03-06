Московская филармония устроила парад дирижеров в честь Юрия Симонова

Юбилейный вечер к 80-летию мэтра отечественной дирижерской школы, основателя и худрука симфонического оркестра Московской филармонии Юрия Симонова состоялся на сцене Зала Чайковского. В этот вечер к дирижерскому пульту вышел не только сам маэстро, но и его коллеги - ученики и стажеры.

Уникальная дирижерская воля и харизма, внимание к каждой музыкальной фразе, широта и нетривиальность репертуара - именно так можно охарактеризовать личность Юрия Симонова.

Его творческая жизнь полна ярких событий - пятнадцать лет на посту главного дирижера Большого театра, бесконечное разнообразие концертных программ, оперных и балетных спектаклей, заслуживших признание по всему миру. В 1998 году по инициативе Симонова был основан Академический симфонический оркестр Московской филармонии, который он возглавляет по сей день. Именно за его пультом маэстро отметил свое 80-летие.

Первое отделение юбилейного вечера маэстро Симонов посвятил музыке романтизма. Ювелирная работа над оркестровой тканью, безупречная драматургия, красивый звук, от кружевного pianoдо апофеозных tutti, - все это позволило дирижеру найти особый подход к каждому из номеров. Совершенно по-разному прозвучалии прозрачная строгость увертюры к бетховенскому "Фиделио", и проникновенный лиризм поэмы Ференца Листа "Орфей", и внутренний драйв увертюрыФеликса Мендельсона "Гебриды, или Фингалова пещера"- элегических картин северного морского пейзажа, превращающихся в экстатическую бурю. Кульминацией концерта стало блестящее исполнение увертюры к "Нюрнбергским мейстерзингерам" Вагнера, вызвавшее в зале бурю оваций.

Вторая часть концерта стала своеобразной символической "аркой" между двумя поколениями музыкантов: к дирижерскому пульту вышли пять учеников и ассистентов Юрия Симонова - Игорь Манашеров, Андрей Колясников, Николай Цинман, Алексей Рубин и Димитрис Ботинис.

Звучали сочинения русских композиторов - от блестящего каприччо "Арагонская хота" Глинки до зловеще-языческой "Ночи на лысой горе" Мусоргского (в редакции Римского-Корсакова), от оркестровой поэмы "Садко" Римского-Корсакова до "Симфонических танцев" Рахманинова. Свежесть трактовок, богатство нюансов и яркий темперамент молодых дирижеров были по-настоящему прекрасным приношением одному из крупнейших музыкантов страны.

Справка "РГ"

Юрий Симонов родился в 1941 года в Саратове в семье оперных певцов. Обучался игре на альте и дирижированию в Ленинградской консерватории у Юрия Крамарова и Николая Рабиновича. В 1968 году выиграл V конкурс дирижеров Национальной академии Санта-Чечилия в Риме, став первым советским дирижером, победившим на международном конкурсе. В течение пятнадцати лет был главным дирижером московского Большого театра.

Выступал с крупнейшими оркестрами Европы, США, Канады, Японии, Аргентины, участвовал в международных фестивалях, осуществил ряд постановок в крупнейших театрах мира. С 1998 года - художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии. Творческую деятельность дирижер сочетает с преподавательской: с 2006 года он года преподает в Санкт-Петербургской консерватории.