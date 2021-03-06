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06.03.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Переобулись на ходу: что думают мужчины о женщинах-водителях

Текст: Андрей Полухин
Стереотип о том, что женщина не может управлять автомобилем, появился в 1888 году, когда Берта Бенц, жена легендарного немецкого инженера Карла Бенца, совершила первую поездку за рулем трехколесного авто без ведома мужа. Изобретатель был сильно напуган, узнав о путешествии супруги длиной в 106 км, ведь на тот момент автомобиль даже не был запатентован.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Но что сейчас? Статистика утверждает, что в России в пять раз больше водителей-мужчин, чем женщин. В то же время данные о дорожно-транспортных происшествиях за 2020 год говорят о том, что женщины ответственнее относятся к управлению автомобилем и реже попадают в ДТП. Соотношение случаев аварий, виновниками которых становились мужчины и женщины, - почти шесть к одному.

Фото: iStock
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Почему же тогда многие мужчины по-прежнему с некоторым пренебрежением относятся к дамам за рулем? Приведем данные свежего опроса, который провели специалисты ГК "АвтоСпецЦентр" в преддверии 8 Марта среди 830 клиентов-мужчин от 18 до 60 лет. Так вот 15% респондентов уверены, что женщинам мешают посторонние занятия за рулем: нанесение макияжа, разговор по телефону и даже смену одежды или обуви. Еще 13% отмечают, что женщины хуже ориентируются на местности, часто проявляют излишнюю тревожность и поэтому допускают ошибки в управлении автомобилем. 10% считают, что главная причина ДТП с участием женщин в том, что они плохо разбираются в устройстве машины и поэтому вовремя не устраняют имеющиеся неполадки.

А что же думают остальные 60%? А они, между прочим, с большим уважением относятся к женщинам за рулем и считают, что те аккуратнее управляют автомобилем, чем мужчины. 22% считают, что причина в более сильном инстинкте самосохранения, 17% видят ее во врожденной аккуратности, 14% - в повышенном чувстве ответственности за окружающих. 7% похвалили женщин за то, что они всегда пристегиваются ремнем безопасности, и стараются минимизировать риски.

Фото: iStock
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"Навыки вождения не зависят от гендерной принадлежности, только от личных качеств автомобилиста и соблюдения правил ПДД", - сделали вывод организаторы опроса. Вывод, конечно, банальный, но пока рожденный в XIX веке стереотип жив, к нему придется прибегать еще не раз.