Песков: Владимир Путин не контактировал с заболевшим COVID-19 Орешкиным

Президент России Владимир Путин не контактировал в последнее время лично со своим помощником Максимом Орешкиным, заболевшим коронавирусом. Об этом заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Запланированное на следующей неделе совещание по экономическим вопросам и встреча с членами правительства по-прежнему в графике президента.

О том, что Орешкин заболел, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Кемерово.

"Нет. Прямых контактов у них не было", - сказал Песков. На вопрос, не перенесут ли совещание и встречу с членами правительства, пресс-секретарь президента ответил отрицательно, добавив, что "рабочий процесс идет своим чередом".