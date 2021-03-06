Пять причин, почему двигатель умирает раньше срока

Обычно двигатель выходит из строя значительно реже, чем другие узлы и агрегаты автомобиля, однако его ремонт в большинстве случаев влетает в копеечку. Суммируем причины, по которым критические поломки силового агрегата наступают раньше, чем обещает автопроизводитель .

Масляное голодание

Главная причина, по которой двигатель начинает испытывать дефицит смазки, - банальная забывчивость и халатность автовладельца.

В спешке и из-за лени многие водители вообще не заглядывают под капот, предоставляя это сервисменам на ТО и даже более того - не обращают внимание на соответствующий индикатор на приборной панели. Соответственно, лубрикант не доливается и двигатель под нагрузкой начинает работать "на сухую". Еще одна частая причина масляного голодания - неаккуратная езда по "пересеченке".

Пробитый картер двигателя или поломка его вентиляционной системы, а также поврежденные трубки подачи масла могут вызвать подтекания смазки вплоть до полного осушения. Когда же смазки оказывается критически мало, силовому агрегату попросту не хватает давления для смазывания трущихся элементов установки.

Такой сценарий могут вызвать также малая производительность масляного насоса, забивание масляных каналов и смешение масла с охлаждающей жидкостью. При отсутствии или недостатке смазочного материала первыми выходят из строя коленвал и шатунные вкладыши, затем - подшипники скольжения, далее - поршневая группа и зеркала цилиндров. В конце концов двигатель заклинивает.

Неправильное масло

Использование или долив неподходящего или поддельного смазочного материала - еще одна частая причина поломок силового агрегата. К примеру, если использовать слишком густое масло в минусовые температуры, или, наоборот, слишком текучий лубрикант в экстремальных (горячих) условиях, это будет в равной мере не полезно для ДВС.

Так, в последнем образуется слишком тонкая масляная пленка, которая не оседает на трущихся частях мотора. Со временем это может привести к повреждению трущихся металлических компонентов. Кроме того, нельзя заливать масло для дизельных моторов в двигатели бензиновых машин и наоборот. Дело в том, что у дизельных масел присадки обладают в большей степени моющими характеристиками.

В свою очередь у бензиновых акцент сделан на стабильности масляной пленки и устойчивости к выгоранию. Моющие свойства дизельного масла вызовут в бензиновом моторе усиленное отслоение нагара. Эти загрязнения со временем могут забить масляные каналы вплоть до заклинивания движка. Соответственно, заливать в дизельный двигатель бензиновое масло тоже не рекомендуется, так как комплекс присадок, рассчитанный на работу в дизельном двигателе, не будет нормально работать в бензиновом ДВС.

Некачественное топливо

Еще одна причина выхода мотора из строя - некачественное топливо. Скажем, более низкое, чем рекомендовано, октановое число может вызвать в двигателе разрушительную детонацию, а также стать причиной его перегрева.

Если же вам залили контрафактное горючее с большим содержанием свинца, метанола, нафталина или ацетона, возможны следующие последствия: сбой в работе топливной системы, засорение фильтров и форсунок.

Двигатель также будет работать с низкой эффективностью, а топливо сгорать не полностью, что чревато появлением нагара на внутренних деталях силового агрегата. Еще один нередкий случай - когда к топливу примешивается вода. В современных автомобилях сетка топливного фильтра не дает влаге возможности проникнуть к камере сгорания. Зимой это чревато неприятными последствиями - вода замерзнет и может "запечатать" фильтр. Большой вред мотору окажет также комбинация попавшей в топливо воды и серы.

Из содержащейся в топливе серы в процессе работы мотора образуются оксиды серы. Если добавить в "смесь" еще и пар от воды, получаем серную кислоту. Понятно, что такой коктейль крайне плохо воздействует на элементы мотора, с которыми соприкасается.

Перегрев

Частая причина перегрева силового агрегата - проблемы в системе его охлаждения. Если говорить проще, температура движка начнет повышаться, если из элементов системы охлаждения подтекает антифриз.

Такое может произойти, к примеру, из-за разгерметизации бачка или повреждения трубок. Или, скажем, охлаждающая жидкость может протекать через трещины в радиаторе.

Один из самых неприятных сценариев - когда антифриз попадает в моторное масло, что часто является следствием выхода из строя прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), повреждения плоскости ГБЦ и теплообменника. Из-за попадания антифриза в моторное масло может нарушиться нормальный процесс смазывания отдельных деталей двигателя и опять-таки случится масляное голодание. Что же касается "физических" последствий перегрева мотора, речь идет в большинстве случаев об увеличении зазоров между поршнями и цилиндрами, что чревато усилением трения и образованием задиров.

Несвоевременное техобслуживание

Частой причиной преждевременной кончины силового агрегата является также несоблюдение установленных сроков замены его элементов, и прежде всего ремня или цепи ГРМ.

Увы, на многих моделях при обрыве ремня рассогласование распределительного и коленчатого валов может привести к тому, что поршни ударят по открытым клапанам, буквально разрушая все вокруг. Кроме того, потекшие сальники могут залить ремень ГРМ, что очень быстро выведет его из строя. В группе риска также джиперы и люди, эксплуатирующие автомобили в межсезонье на проселке.

Дело в том, что после преодоления бродов, луж и грязевых участков под защитные кожухи ремня ГРМ может попасть грязь и земля, что вызовет повышенный износ узла. В свою очередь цепь ГРМ, даром что практически не требует обслуживания, нередко ломается, а в результате двигатель опять-таки может также выйти из строя.

К примеру, нередко с пробегом цепи растягиваются, что может привести к пропуску отдельных зубьев на шестернях. В результате может происходить проскальзывание и даже обрыв цепи. В итоге могут пострадать клапана и поршни, распредвал и другие элементы силового агрегата.