Путин поздравил Терешкову с днем рождения, отметив ее вклад в историю

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову.

"Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения, - говорится в поздравлении главы государства, размещенном на сайте Кремля. - Вы первой из женщин покорили Космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны".

Президент выразил уверенность, что жизненный и профессиональный путь Терешковой заслуживает глубокого уважения.

"Отрадно, что на протяжении многих лет Ваши знания, опыт, искреннее стремление быть сопричастной к судьбе отечества в полной мере востребованы в важной общественной, законотворческой деятельности", - отметил Путин.

Российский лидер пожелал Терешковой здоровья и всего наилучшего, а также поздравил ее с предстоящим Международным женским днем.