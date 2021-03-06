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06.03.2021 07:01
Рубрика: Общество

У легендарной женщины-космонавта Валентины Терешковой день рождения

Текст: Наталия Ячменникова
"Я - "Чайка". Как слышите? Прием..." С этим позывным 16 июня 1963 года мир услышал с далекой орбиты первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову.

Почти трое суток, а точнее 2 суток 22 часа 51 минуту, Валентина Терешкова провела один на один с неизвестным и враждебным космосом. Больше в одиночку из космических леди не летал никто и никогда: другие только в составе экипажей.

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На орбите до нее побывали девять мужчин. Она стала десятым человеком в космосе.

Для главного конструктора Сергея Королева проблемы "женщина и космос" не существовало. Он верил: это возможно. Вопрос был в другом: насколько безопасным окажется полет? Не повлияет ли он на жизненно важные функции женского организма? Скажем, на способность к материнству.

Полет Валентины Терешковой на корабле "Восток-6" стал полетом-доказательством. Чуть раньше Терешковой стартовал корабль "Восток-5" с Валерием Быковским. Помимо всего прочего специалисты хотели "на параллелях" сравнить реакции на невесомость мужского и женского организмов. Но отличий обнаружили не так много. Разве что разница в аппетите оказалась приличной: почти все продукты из бортового пайка Терешковой оказались нетронутыми...

Генерал-лейтенант Николай Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, записал тогда в своем дневнике: "По четкости и слаженности старт Терешковой напомнил мне старт Гагарина... Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта".

"Поехали!" - эти слова Юрия Гагарина при старте облетели весь мир. Валентина Терешкова сказала не менее замечательную фразу: "Эй, небо, сними шляпу!..." "Как только пошла команда "пуск", пошла ракета - невольно вырвалось", - смеясь, потом рассказывала она.

Фото: Роскосмос
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Надо сказать, что многие детали первых космических полетов долго оставались засекреченными. Полет Валентины Терешковой не стал исключением. Так, скрывалось, что он проходил на грани огромного риска. Более того, мог закончиться трагически.

"Не один десяток лет я хранила тайну, поскольку меня об этом попросил Сергей Павлович Королев, - призналась Валентина Владимировна четырнадцать лет назад на одной из редких своих встреч с журналистами. - Дело в том, что в автоматической программе корабля была допущена какая-то неточность, а скорее оплошность: он был сориентирован так, что вместо того чтобы осуществлять систему спуска, его орбита, напротив, поднималась. И я вместо Земли улетала "туда". Эту ошибку в первые же сутки я заметила и доложила Сергею Павловичу, а он и Юрий Гагарин держали со мной связь".

Ошибку быстро исправили. "Чаечка, я тебя прошу, не надо об этом говорить", - попросил ее после приземления Сергей Павлович. И Терешкова выполнила просьбу. Впервые об острейшей ситуации рассказал конструктор и ученый Евгений Шабаров. "Сама я молчала, - заметила Валентина Владимировна. - А вот Евгений Васильевич решил обнародовать. Так что я могу теперь спокойно об этом говорить".

Кстати, приземление у Терешковой оказалось отнюдь не комфортным. Спускаемый аппарат был в форме шара, то есть не имел аэродинамического качества. Поэтому спуск шел по баллистической траектории и разброс в приземлении у первых космонавтов был достаточно большой. Причем на высоте 7 километров они катапультировались, и лишь на высоте 4 километра открывался парашют у спускаемого аппарата. Первая космическая леди приземлилась в Алтайском крае.

"Я когда катапультировалась и увидела Землю, меня охватил тихий ужас, - вспоминала Валентина Терешкова. - Потому что внизу было озеро. Первая мысль: Господи, послали одну женщину, и надо же будет угодить в воду!"

Впрочем, программа подготовки включала и возможность приводнения, так что проблем бы не было.

Фото: Пресс-служба ЦПК имени Ю.А. Гагарина / ТАСС
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Однако был сильнейший ветер. Космонавту надо было снять замки и отстегнуть парашют. А парашют неуправляемый: купол большой, лямки и стропы довольно длинные. Несет по воле ветра. Пришлось "постоять на голове", потом все-таки парашют отошел, но на носу появился хороший синяк...

Валентина Владимировна не только первая женщина-космонавт, но и первая женщина-генерал в Российской армии. Однажды корреспондент "РГ" спросил у нее: "Как часто приходится надевать генеральский мундир? Буквально все отзываются о вас как об очень сильной личности. А какие у вас есть слабости?"

"Вот так вам все секреты и поведай, - засмеялась Терешкова. - Генеральскую форму я с удовольствием надеваю по праздникам. Что касается слабостей... Я не обладаю какими-то отличными качествами от тех, которыми наделена от природы женщина. Поэтому мне трудно сказать. Наверное, все-таки испытания, которые выпали на мою долю, требуют и силы, и воли, и еще очень много чего".

Кстати, на момент старта Валентине Терешковой было всего 26 лет. Больше ни одна женщина в таком молодом возрасте в космос не летала.

Общество Космос Общество История РГ-Фото

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