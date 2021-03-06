Под Ярославлем произошел пожар на нефтезаводе

На Ярославском опытно-промышленном нефтемаслозаводе в поселке Константиновский произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре на предприятии поступило в экстренные службы 6 марта в 20:10.

- В 21:15 произошла ликвидация открытого горения, локализация на резервуарах, - сообщили в ведомстве.

В правительстве Ярославской области уточнили, что загорелись два резервуара с нефтепродуктами емкостью 600 кубических метров. На месте работают пожарные, сотрудники МЧС, полиция.

- Сейчас идет проливка и охлаждение резервуаров. Пострадавших нет. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует, - добавили в облправительстве.

Причины возгорания устанавливаются.