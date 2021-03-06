Под Ярославлем произошел пожар на нефтезаводе

Новости

Хет-трик Левандовского принес "Баварии" волевую победу над "Боруссией" 23:01
"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя в матче РПЛ 21:45
При прорыве нефтепровода в Югре пострадал один человек 21:23
На Ставрополье мужчина погиб при обрушении стены санатория 20:37
Путин: Курбатов подавал пример истинного служения культуре 20:27
На Киевском шоссе загорелся бензовоз 20:26
К 8 марта московские теплицы вырастили 5 миллионов тюльпанов 20:20
Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта 19:50
Мясников заболел и дал совет россиянам 19:43
Пушилин назвал признаки наступления Киева на Донбасс 19:40
Мадуро с супругой вакцинировались "Спутником V" 19:34
Рублев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме 19:27
Большунов примет участие в марафоне на чемпионате мира 19:19
Француз Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону 19:04
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина из-за коронавируса 18:46
Елистратов выиграл "бронзу" на ЧМ по шорт-треку 18:26
В Москве службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды 17:48
Пассажирок общественного транспорта в Москве 8 марта ожидает сюрприз 17:40
Николас Кейдж женился в пятый раз 17:38
В Чехии начали платить деньги за пребывание на карантине 17:33
Умерла актриса Никола Паже, сыгравшая Анну Каренину 17:31
У Кокорина диагностирована мышечная травма 17:25
Найдено утерянное стихотворение Набокова о Супермене 17:17
Омича лишили родительских прав за жестокое обращение с детьми 17:07
На Москву надвигается гигантский паук-циклон 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
06.03.2021 22:26
Рубрика: Происшествия

Под Ярославлем произошел пожар на нефтезаводе

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

На Ярославском опытно-промышленном нефтемаслозаводе в поселке Константиновский произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре на предприятии поступило в экстренные службы 6 марта в 20:10.

При прорыве нефтепровода в Югре пострадал один человек

- В 21:15 произошла ликвидация открытого горения, локализация на резервуарах, - сообщили в ведомстве.

В правительстве Ярославской области уточнили, что загорелись два резервуара с нефтепродуктами емкостью 600 кубических метров. На месте работают пожарные, сотрудники МЧС, полиция.

- Сейчас идет проливка и охлаждение резервуаров. Пострадавших нет. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует, - добавили в облправительстве.

Причины возгорания устанавливаются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

Главное сегодня

Мурашко обсудил с главой ВОЗ сертификацию российской вакцины
Путин наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом
Володин: В повестке Госдумы вопроса о повышении пенсионного возраста нет
В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
Косторная вернулась в группу Тутберидзе с испытательным сроком
Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг