Под Рыбинском прошла "золотая" гонка лыжного марафона

В центре лыжного спорта "Демино" открылся XIV международный Деминский лыжный марафон Worldloppet-2021.

По информации организаторов соревнований, в этом году для участия в статусном марафоне зарегистрировались 3600 спортсменов и любителей лыжного спорта из 58 регионов России, а также Франции, Чехии, Белоруссии, Молдавии и Грузии.

В "золотой" (50-километровой) гонке марафона пожелали участвовать 2367 человек. В том числе известные спортсмены, победители марафонов прошлых лет: олимпийский чемпион 2006 года по дуатлону и действующий рекордсмен трассы Евгений Дементьев, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Николай Морилов, чемпионка России по лыжным гонкам и лыжероллерам Наталья Зернова, победитель золотой гонки XI и XIII Деминского марафона Рауль Шакирзянов, лидер золотой гонки марафона 2019 года Константин Главатских.

В отличие от нескольких последних лет погода лыжникам на этот раз благоволила: и снега было достаточно, и температура воздуха оказалась комфортной - небольшой морозец.

- В этом году нам очень повезло с погодой, - признал директор "Деминских марафонов" Игорь Самойлов. - Снега достаточно, трасса близка к идеальной. Хорошая подушка, широкая трасса.

По его словам, в этом году в связи с ковидными ограничениями стартовая зона была изменена - лыжни нарезали так, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Для тех же, кто не смог приехать на марафон в Демино, ввели новый виртуальный формат участия. То есть любой желающий мог зарегистрироваться, оплатить стартовый взнос и распечатать стартовый номер.

Преодолевать выбранную дистанцию можно на беговых лыжах в любом месте, в любое время и на любой трассе. Подтвердить свой старт и финиш нужно треком на GPS-часах или в мобильном приложении для тренировок. Пробежать виртуальную гонку нужно до 21 марта, после чего прислать результат на электронную почту. По условиям виртуальных гонок диплом финишер получит по электронной почте, а медаль - почтовым отправлением.

Победителя золотой гонки среди тех, кто бежал марафон в Демине, пришлось определять по фотофинишу - настолько одномоментно они пересекли финишную черту. Тройка лидеров показала одно время - 01:59:32. Первое место в результате досталось москвичу Дмитрию Кондрашову, второе - Раулю Шакирзянову из Мордовии, третье - якутянину Дмитрию Плосконосову.

Среди женщин лучшее время у Марины Черноусовой с Сахалина (02:04:48), второй пришла Алия Иксанова из Татарстана (02:04:49), третьей - Екатерина Смирнова из Тюменской области (02:05:45).

7 марта гонки в Демине продолжатся: состоятся старты на 2, 5, 10 и 25 километров, а также 950-метровый бэби-марафон.