В Казани будет создан карбоновый полигон

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в Казани будет создан восьмой в стране карбоновый полигон. Это территория с уникальной экосистемой, предназначенная для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов.

Напомним, вице-премьер прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. Свой визит он начал с посещения Казанского федерального университета. Здесь вместе с президентом РТ Рустамом Миннихновым он побывал в научном центре "Эффективное освоение запасов жидких углеводородов планеты".

Также вице-премьеру рассказали о реализации проекта системы "Карбоновых полигонов". Она создается в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года. Сейчас пилотый проект реализуется в семи регионах: Чеченская Республика, Краснодарский край, Калининградская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тюменская область.