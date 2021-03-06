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06.03.2021 11:35
Рубрика: Власть

В Казани будет создан карбоновый полигон

Текст: Олег Корякин (Казань)
Фото: аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко Фото: аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко
Фото: аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в Казани будет создан восьмой в стране карбоновый полигон. Это территория с уникальной экосистемой, предназначенная для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Напомним, вице-премьер прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. Свой визит он начал с посещения Казанского федерального университета. Здесь вместе с президентом РТ Рустамом Миннихновым он побывал в научном центре "Эффективное освоение запасов жидких углеводородов планеты".

Также вице-премьеру рассказали о реализации проекта системы "Карбоновых полигонов". Она создается в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года. Сейчас пилотый проект реализуется в семи регионах: Чеченская Республика, Краснодарский край, Калининградская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тюменская область.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Общество Экология Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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