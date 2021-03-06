Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал в вузы "цифровой спецназ"

Главной темой для обсуждения стала острая нехватка IT-специалистов на рынке труда. Как отметил Дмитрий Чернышенко, сейчас по разным оценкам их дефицит составляет от 700 тысяч до миллиона человек. Между тем на фоне стремительной цифровизации всех сфер жизни именно эти кадры могут должны строить новую экономику страны. И ключевую роль здесь должны играть российские вузы. Причем обучать нужно не только "чистых айтишников". По сути, все выпускники должны обладать тем или иными цифровыми компетенциями.

- Каждый вуз должен найти свою нишу в подготовке кадров, с учетом имеющихся заделов, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко. - Не надо бежать во все направления одновременно. Но здесь возникает другой вопрос: "А кто будет их учить?".

Нужно, чтобы преподаватели вузов были конкурентоспособны и превосходили по своим знаниям коллег из высокотехнологичных компаний.

По словам вице-премьера, до 2024 года требуется переподготовить 80 тысяч педагогов. И одним из опорных центров по решению этой задачи станет Университет Иннополиса.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко поручил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову ввести в каждом вузе должность проректора по цифровой трансформации. "Это наш цифровой спецназ", - заметил он. В последствии каждый из этих проректоров должен будет разработать программу развития и защитить ее в Минобразования.

Подводя итоги совещания, зампред правительства РФ подчеркнул, что сегодня был очень важный день в истории российского образования.

- Основные изменения, касающиеся стандартов образования, создания цифровых образовательных модулей по всем направлениям, должны быть сделаны до следующего цикла обучения, - сказал вице-премьер. - Это сложная, амбициозная задача, мы отдаем себе отчет в том, что это будет непросто сделать, но именно такой темп нам задал президент страны. И времени на раскачку нет.