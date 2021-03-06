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06.03.2021 16:16
Рубрика: Происшествия

В Петербурге сиделку арестовали за избиение блокадницы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге избрали меру пресечения сиделке, которая несколько дней назад избила свою 98-летнюю подопечную.

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, до 1 мая женщина будет находиться под арестом. На судебном заседании она просила не заключать ее под стражу.

Изначально женщине предъявили обвинение в угрозах, но сейчас дело переквалифицировано. Следствие полагает, что подозреваемая имела цель убить пожилую женщину. Также установлено, что сиделка в момент нападения находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пенсионерку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой сотрясением мозга, ушибами и ссадинами. Блокадница до сих пор находится в больнице. После выписки пенсионерке будут оказывать помощь волонтеры и активисты петербургского отделения ОНФ.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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