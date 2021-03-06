На Кубани арестован подозреваемый в убийстве инспектора охотнадзора

Гулькевичский районный суд заключил под стражу на два месяца - до 4 мая 2021 года включительно - 54-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве государственного инспектора охотнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Тело 43-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в груди было обнаружено в лесном массиве на окраине поселка Подлесного 3 марта 2020 года. Погибший являлся сотрудником министерства природных ресурсов Кубани. Накануне рокового дня он выехал в угодья, позвонил коллегам, обговорив свое возвращение в город утром, и больше на связь не выходил. Несмотря на то, что у преступления не было свидетелей, следователи совместно с полицейскими быстро вышли на след подозреваемого.

По информации СУ СК РФ по региону, 2 марта задержанный отправился в лес на охоту. Во время перехода он неожиданно повстречался с егерем, который потребовал остановиться и положить оружие на землю. Однако браконьер проигнорировал его слова, попытался уйти. "В ходе разгоревшегося конфликта подозреваемый произвел два выстрела в сторону инспектора, причинив ему огнестрельное дробовое ранение грудной клетки", - уточнили в следственном ведомстве. После этого мужчина забрал с собой ружье погибшего и скрылся.

Расследование продолжается.