Ту-214ОН проверил маскировку военных объектов в Крыму и на Кубани

Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН "Открытое небо" впервые произвел полет для проведения контроля заметности войск и военных объектов в Крыму и на побережье Краснодарского края.

"Его главной целью стала проверка маскировки и защищенности расположенных там военных объектов, частей и соединений, включая Севастопольскую и Новороссийскую военно-морские базы", - сообщают РИА Новости.

Полет самолета-наблюдателя продолжался три часа. Вылетевший из Таганрога Ту-214ОН не только произвел воздушную ревизию объектов, но и протестировал способность региональной системы ПВО засекать воздушные цели в режиме пассивной локации.

Напомним, что после выхода России из Договора по открытому небу появилось сообщение об использовании самолетов Ту-214ОН для разведки и контроля защищенности собственных военных объектов. Характеристики бортового радиотехнического комплекса Ту-214ОН позволяют повысить эффективность наблюдений в четыре-шесть раз.