В Краснодаре накануне 8 марта курсантки сели за штурвал

В канун 8 марта курсантки Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков поднялись в небо на Л-410 - небольшом самолете, который может перевозить как пассажиров, так и грузы. Это первый день летной практики после долгого перерыва.

За спиной хрупких девушек (первого в современной истории России набора военных летчиц в училище) три с половиной года обучения, 47 часов налета на настоящих воздушных судах. Одна курсантка пошла в штурмовую авиацию, еще одна - в дальнюю, две осваивают истребители, а одиннадцать девушек выбрали транспортную авиацию.

Подготовка к первому полету начинается рано - курсантки встали в четыре утра, чтобы пройти медосмотр. Все должно быть в норме - температура, пульс, давление. Даже легкий насморк становится препятствием для допуска к штурвалу. Затем в учебном кабинете им выдают предполетные указания. На стенах развешаны плакаты со схемами кабины Л-410.

- Волнения нет, скорее, предвкушение полета, все-таки мы давно не летали, - признается курсантка Ольга Шиповалова. - Важную роль играет грамотная подготовка: нужно уметь анализировать в уме действия, предугадывать возможные случаи в небе, а еще хорошо брать в руки модель самолетика и проходить им над картой.

... Ну вот, приезд на аэродром. На бетонной площадке уже в "боевой" готовности развернута техника. Ветер стремительно крепчает, продувая группу пришедших журналистов насквозь, однако курсантки слишком сосредоточены, чтобы обращать внимание на его по-весеннему холодные порывы. Главное для пилота - видимость, а она была хорошей. Перед тем как сесть в кабину, каждая в сопровождении инструктора осматривает борт - есть ли механические повреждения, все ли исправно. Только после этого запускаются двигатели. Важно, что все действия будущие военные летчицы выполняют сами - как на земле, так и в небе.

- В прошлом году девушки освоили полеты по кругу, в зоны и по маршруту, - рассказывает заместитель командира полка, подполковник Андрей Гусев. - Сейчас за несколько практических занятий им предстоит восстановить навыки управления самолетом, а затем приступить к полетам ночью, а это куда сложнее. В темное время суток линия горизонта пропадает, трудно определить ориентир, его дальность (ночью расстояния кажутся меньше, чем на самом деле), и в управлении воздушным судном полагаешься только на приборы. Помимо этого будут отрабатываться полеты в различных метеоусловиях. Летная практика продолжится более трех месяцев и по окончанию курса все сдадут экзамен.

Первая смена полетов совпала с праздничным настроением. Оно буквально витало в воздухе. Пока девушки штурмовали небо, отрабатывая различные задачи, на земле оркестр тихо настраивал духовые инструменты. В руках курсантов появились букеты тюльпанов.

- Мягких вам посадок, чистого неба, наши самые замечательные девчонки! - поприветствовал курсанток замкомандира полка, когда летчицы завершили практические занятия. Его слова подхватили музыканты, исполнив известную песню авиаторов "Пора в путь-дорогу", а курсанты вручили девчатам цветы и воздушные шары. Шары тут же отпустили в небо.

- Все утро чувствовала, что готовится что-то необычное, - с улыбкой говорит курсантка и в прошлом чемпионка России по зимнему полиатлону Виктория Виноградова. - Это мое первое 8 Марта в училище.Так сложилось, в прошлые годы я уезжала - то на всероссийскую универсиаду, то на спортивные сборы - и не встречала здесь весенний праздник.

Виктория признается, что по-прежнему полна решимости связать свою жизнь с авиацией. В прочем, к этому стремятся все ее сокурсницы. Тот факт, что военными пилотами в постсоветской России становились исключительно мужчины, наших будущих летчиц не пугает. "Нет четкого разделения на женскую и мужскую специальности", - единодушно считают они. Да что там считают, уже показывают на деле…