Рогозин поблагодарил США за "пинок" для снижения цен на запуск ракет

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" поблагодарил американцев за то, что те удерживали низкие цены запусков на орбиту.

"...Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников" как любой пинок сделали доброе дело - в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги Роскосмоса, - написал Рогозин в своем Telegram-канале. - И за это нужно партнерам сказать спасибо".

Ранее стало известно, что NASA пересмотрит представленную в 2019 году ценовую политику для коммерческих пусков к МКС и в разы поднимет стоимость доставки грузов на станцию и обратно. "Ценовая политика июня 2019 года не в полной мере отражает возмещение стоимости ресурсов NASA; она была направлена на стимулирование рынка и должна была быть пересмотрена", - говорится в сообщении на сайте агентства.

"Когда рынок "отстимулировали", т.е. зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня", - прокомментировал это заявление глава "Роскосмоса".