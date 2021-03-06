Украина отделится от энергосистем России и Беларуси в 2022 году

Украинская энергосистема отделится от российской и белорусской в 2022 году. Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

По его словам, процесс синхронизации выходит на финишную прямую: в 2022 году объединенная энергетическая система Украины перейдет в изолированный режим работы, а уже через год произойдет полная синхронизация с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии). Витренко отметил, что присоединение к ENTSO-E обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии в Украине, пишет РИА Новости.

Министр заверил, что Киев осознает проблему с поставками электричества из Европы на Украину при пиковых нагрузках, поэтому изучаются возможности строительства новых генерирующих мощностей, способных удовлетворить потребности страны.

Если будет реализована идея об отказе Украины от единой с Россией энергосистемы, то это приведет к еще большему снижению уровня жизни населения в республике. Такое мнение ранее высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он назвал возможную реализацию этого предложения "нелегким путем" для украинского народа.