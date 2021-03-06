Новости

Найдено утерянное стихотворение Набокова о Супермене 17:17
Травести-сериал Райана Мёрфи "Поза" закрывается 17:11
Омича лишили родительских прав за жестокое обращение с детьми 17:07
На Москву надвигается гигантский паук-циклон 16:58
В Лефортовском тоннеле столкнулись пять автомобилей 16:46
МЧС предупредило москвичей о мощном снегопаде в ночь на воскресенье 16:29
Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину "Спутник V" 16:19
В Петербурге сиделку арестовали за избиение блокадницы 16:16
В Беларуси возбудили дело против бывших силовиков, не поддержавших Лукашенко 16:06
Безобидный симптом назвали возможным признаком серьезных заболеваний 15:46
Песков назвал неправильными заявления про возможное повышение пенсионного возраста 15:18
В Екатеринбурге неизвестные попытались похитить журналиста 15:12
Путин наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом 14:36
На Урале эффективность "Спутника V" проверили на врачах Центра СПИДа 14:28
Песков: Владимир Путин не контактировал с заболевшим COVID-19 Орешкиным 14:22
Переобулись на ходу: что думают мужчины о женщинах-водителях 14:00
Власти Москвы назвали сроки запуска нового участка СВХ 13:58
На Кубани арестован подозреваемый в убийстве инспектора охотнадзора 13:22
Ученый: У половины жителей Петербурга есть антитела к коронавирусу 13:07
В регионах Сибири объявлено штормовое предупреждение 13:00
СК проверит петербургские юрфирмы из-за высоких цен для пенсионеров 12:58
Мэр Великого Новгорода поздравил женщин песней под гитару 12:36
Власти Москвы озвучили планы по расширению МЦД-2 12:30
Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты 12:27
Жителям Подмосковья спишут пени за долги по вывозу мусора 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
06.03.2021 16:06
Рубрика: В мире

В Беларуси возбудили дело против бывших силовиков, не поддержавших Лукашенко

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении бывших сотрудников силовых ведомств, которые уехали из страны и позиционируют себя как представители инициативы BYPOL. Среди них сотрудник прокуратуры Олег Талерчик и следователь Игорь Лобан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: REUTERS
Генпрокуратура Беларуси потребовала у Литвы экстрадировать Тихановскую

"Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности", - отметили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Расследованием дела будет заниматься Следственный комитет.

"По делу проводятся неотложные оперативные мероприятия и следственные действия, в том числе санкционированные Генеральной прокуратурой", - говорится также в сообщении.

В инициативу BYPOL вошли бывшие сотрудники силовых структур Беларуси, которые не поддержали президента Александра Лукашенко и уволились в знак протеста. После этого они начали распространять информацию, которая негативно влияет на имидж правоохранительных органов.

На этой неделе Генеральная прокуратура Беларуси также направила в Литву запрос о выдаче Светланы Тихановской. В документе говорится, что просьба направляется с целью выдачи Светланы Тихановской "для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. По их итогам ЦИК страны объявил победителем действовавшего президента Александра Лукашенко. После выборов в стране прошли акции протеста.

В мире экс-СССР Беларусь Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

Путин наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом
Песков назвал неправильными заявления про возможное повышение пенсионного возраста
В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
За сутки в России подтверждено 11 022 случая COVID-19 в 85 регионах
Премьер Словакии исключил отказ от вакцины "Спутник V"
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков