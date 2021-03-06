В Беларуси возбудили дело против бывших силовиков, не поддержавших Лукашенко

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении бывших сотрудников силовых ведомств, которые уехали из страны и позиционируют себя как представители инициативы BYPOL. Среди них сотрудник прокуратуры Олег Талерчик и следователь Игорь Лобан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности", - отметили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Расследованием дела будет заниматься Следственный комитет.

"По делу проводятся неотложные оперативные мероприятия и следственные действия, в том числе санкционированные Генеральной прокуратурой", - говорится также в сообщении.

В инициативу BYPOL вошли бывшие сотрудники силовых структур Беларуси, которые не поддержали президента Александра Лукашенко и уволились в знак протеста. После этого они начали распространять информацию, которая негативно влияет на имидж правоохранительных органов.

На этой неделе Генеральная прокуратура Беларуси также направила в Литву запрос о выдаче Светланы Тихановской. В документе говорится, что просьба направляется с целью выдачи Светланы Тихановской "для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. По их итогам ЦИК страны объявил победителем действовавшего президента Александра Лукашенко. После выборов в стране прошли акции протеста.