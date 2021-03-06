В Чили заявили о рекордном числе случаев COVID-19

Чилийские медики выявили 5325 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем с июня прошлого года. Об этом в пятницу сообщило министерство здравоохранения республики.

"Регионы с наибольшим ростом количества новых подтвержденных случаев за последние семь дней - Лос-Риос, О'Хиггинс, Столичный округ, Лос-Лагос и Вальпараисо", - цитирует ТАСС министра здравоохранения Чили Энрике Париса. По последним данным, общее число заболевших в Чили достигло 845 450. Скончались 20,9 тысячи человек.

Ранее власти Чили заявили, что перспектива перехода COVID-19 в разряд эндемических заболеваний делает вакцины из престижных лабораторий, таких как российский институт Гамалеи - разработчик "Спутник V", очень привлекательными для Чили.