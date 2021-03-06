В Москве соберутся лучшие гитаристы России, Италии и Испании

Крупнейшее событие в мире гитарной музыки в России - Московский международный фестиваль "Виртуозы гитары" (Guitar Virtuosi Moscow International Festival) пройдет в марте на сцене Зала Чайковского в пятнадцатый раз. В афише три больших концерта с участием лучших гитаристов из России, Италии и Испании.

По факту, пятнадцатый по счету фестиваль "Виртуозы гитары", который проводит Московская филармония, должен был состояться еще в прошлом, 2020 году, но из-за пандемии был отменен, а его программу пришлось перенести. Однако, по словам артдиректора фестиваля Артема Дервоеда, все запланированные имена, названия и всех исполнителей юбилейной афиши публика сможет услышать в 2022 году. На этот же раз прозвучит программа, задуманная к фестивалю 2021 года. Правда, теперь эта афиша де факто станет юбилейной, поскольку фестиваль по счету - пятнадцатый. Программа его откроется 24 марта с юбилейного оммажа двум выдающимся музыкантам, звездам гитарного искусства - композиторам Астору Пьяццолле и Хоакину Родриго, которым музыкальный мир отмечает солидные даты.

В честь 100-летия "великого Астора", родоначальника музыкального стиля танго нуэво, итальянский дуэт Джампаоло Бандини (гитара) и Чезаре Кьякьяретта (бандонеон) будет исполнять одно из лучших произведений Пьяццоллы - "Четыре времени года в Буэнос-Айресе". Это цикл из четырех танго-композиций, написанных композитором в 60-е годы прошлого века, где он использует форму барочного концерта и разные музыкальные традиции - классическую, джазовую и афро-испанскую. Своего рода "сводным" оммажем аргентинцу Пьяццолле и испанцу Родриго станет исполнение знаменитого сочинения аргентинского композитора, многолетнего соратника Астора Пьяццоллы - Качо Тирао. Его концерт для гитары и симфонического оркестра "Кончертанто в Буэнос-Айресе", посвященный Хоакину Родриго, исполнит худрук фестиваля Артем Дервоед. Кроме того, к 120-летию Родриго прозвучат его собственные сочинения - "Андалузский" концерт для четырех гитар с оркестром и знаменитый "Аранхуэс". Именно это произведение принесло Родриго мировую известность, а король Испании даже пожаловал ему титул "Маркиз садов", поскольку партитура была навеяна пейзажами королевских садов в Аранхуэсе, недалеко от Мадрида. Солировать в этом сочинении будет Ровшан Мамедкулиев (Россия), а сопровождать гитариста - оркестр "Новая Россия".

25 марта состоится вечер испанской музыки. Впервые на фестивале прозвучит полный цикл "Замки Испании" Федерико Морено-Торробы (в исполнении Артема Дервоеда). А во втором отделении известный в России испанский гитарист Хосе Мария Гальярдо дель Рей и впервые выступающий на фестивале гитарист фламенко Мигель Анхель Кортес представят собственные сочинения.

В заключительном гала-концерте 27 марта музыканты выступят сольно и в ансамблях вместе со специальными гостями: Никитой Борисоглебским (скрипка) и Екатериной Корнишиной (флейта). Будут звучать сочинения от Россини до румбы.

Услышать концерты гитарного фестиваля смогут даже те, кто не попадет в зал Чайковского. Московская филармония планирует вести онлайн трансляции на сайте meloman.ru.

Прямая речь

Артем Дервоед, артдиректор Московского международного фестиваля "Виртуозы гитары":

- Для нас это огромное событие, что XV Международный фестиваль гитарной музыки состоится. У нас будет три концерта и очень интересная программа с участием зарубежных гостей и российских участников фестиваля. По традиции на открытии нас ждет грандиозный концерт для гитары с оркестром, затем будет вечер испанской музыки, а в заключительном гала-концерте участники выступят сольно и с другими инструментами. Прошлый год был непростой для всех нас, и наша живая, скорая встреча стала возможной лишь благодаря тому, что мы весь этот год поддерживали друг друга: артисты играли онлайн концерты, а публика эти концерты смотрела. Я как артистический директор фестиваля очень рад, что в такое непростое время Московская филармония открыла свои двери для любителей классической гитары.

Кстати

26 марта по традиции фестиваля уже в пятый раз будут организованы мастер-классы, которые проведут участники фестиваля в Башмет Центре для студентов музыкальных учебных заведений.

В программе фестиваля примут участие гитаристы Хосе Мария Гальярдо дель Рей (Испания), Мигель Анхель Кортес (Испания), Чезаре Кьякьяретта (бандонеон, Италия), Джампаоло Бандини (Италия), Артём Дервоед (Россия), Ровшан Мамедкулиев (Россия), Дмитрий Мурин (Россия), Дмитрий Бородаев (Россия), Роман Зорькин (Россия), а также Никита Борисоглебский (скрипка), Екатерина Корнишина (флейта) и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия".

Справка "РГ"

"Виртуозы гитары" - главный фестиваль академической гитарной музыки в России. Организован Московской филармонией и проводится в Концертном зале Чайковского с 2006 года. За 14 лет в нем приняли участие более 50 знаменитых гитаристов, а также молодые музыканты из 25 стран мира, включая Россию, США, Японию, Германию, Францию, Италию, Великобританию, Австрию, Кубу, Южную Корею, Бразилию и др. На фестивале выступали Пепе Ромеро (Испания), Сержиу и Одаир Ассад (Бразилия), Борис Березовский (фортепиано), Дмитрий Ситковецкий (скрипка, Великобритания/США), Дмитрий Маслеев (фортепиано), Аниелло Дезидерио (Италия), Ролан Дьенс (Франция), Зоран Дукич (Хорватия), Хосе Мария Гальярдо дель Рей (Испания), Павел Штайдл (Чехия) и многие другие музыканты. С 2006 года фестиваль посетили более 75 000 зрителей.