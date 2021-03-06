Новости

В сенате США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока-2" 07:46
Депутат Рады предрек Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску 06:50
Украина отделится от энергосистем России и Беларуси в 2022 году 06:45
В Чили заявили о рекордном числе случаев COVID-19 06:17
В Венесуэле введут в оборот банкноты номиналом в миллион боливаров 05:29
Инфекционист: Дети заражают окружающих коронавирусом около 10 дней 05:23
Премьер Словакии исключил отказ от вакцины "Спутник V" 04:55
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,4 04:36
Власти Саудовской Аравии отменят часть введенных из-за COVID-19 ограничений 04:20
Байден согласился пересмотреть президентские военные полномочия 03:24
В феврале на южной границе США задержали рекордные 100 тысяч мигрантов 03:16
В Египте при столкновении маршрутки с грузовиком погибли 18 человек 02:57
Власти Туниса сократили обязательный карантин для туристов до 48 часов 02:34
Boeing 737 MAX с неисправностью экстренно сел в аэропорту Нью-Джерси 02:18
На юго-востоке Франции радикалы сожгли 13 автомобилей 01:44
Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Красной планеты 01:25
Forbes обнаружил в России двух новых миллиардеров 01:00
Большунов заявил, что у него нет вопросов к Якимушкину 00:11
Головин признан лучшим игроком "Монако" в феврале 00:03
Минюст заявил, что "Альянс врачей" финансировали граждане восьми стран 05.03.2021
Киев попросил США ввести новые санкции против России 05.03.2021
Собянин: Москва готовится к возобновлению фестивалей 05.03.2021
Минпромторг рассмотрел предложение использовать эскроу-счета в госзакупках 05.03.2021
Захарова объявила о представлении по поводу "управляемых" СМИ 05.03.2021
Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту 05.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
06.03.2021 07:46
Рубрика: В мире

В сенате США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока-2"

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заявил, что продолжит блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пока не будут расширены санкции по "Северному потоку-2". "Я сниму свою блокировку, когда администрация Джо Байдена выполнит свои юридические обязательства", - написал он в Twitter.

Американские СМИ назвали "Северный поток -2" "очередной победой" Путина

Как отмечает РИА Новости, один сенатор может существенно задержать утверждение той или иной кандидатуры, но не остановить процесс. Бернса уже единогласно рекомендовал профильный комитет. Ожидается, что верхняя палата конгресса сможет утвердить кандидатуру даже без Круза.

Напомним, в феврале Байден направил на рассмотрение сената конгресса кандидатуру бывшего американского посла в России Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. По словам американского лидера, Бернс обладает нужными знаниями, умением оценивать ситуацию. Он работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В госдепе Бернс дослужился до заместителя госсекретаря.

Песков предложил американцам меньше интересоваться "Северным потоком-2"
В мире США Газопровод "Северный поток-2" Россия и США

Главное сегодня

Премьер Словакии исключил отказ от вакцины "Спутник V"
Украина отделится от энергосистем России и Беларуси в 2022 году
В сенате США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока-2"
Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту
Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Красной планеты
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков