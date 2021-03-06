В сенате США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока-2"

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заявил, что продолжит блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пока не будут расширены санкции по "Северному потоку-2". "Я сниму свою блокировку, когда администрация Джо Байдена выполнит свои юридические обязательства", - написал он в Twitter.

Как отмечает РИА Новости, один сенатор может существенно задержать утверждение той или иной кандидатуры, но не остановить процесс. Бернса уже единогласно рекомендовал профильный комитет. Ожидается, что верхняя палата конгресса сможет утвердить кандидатуру даже без Круза.

Напомним, в феврале Байден направил на рассмотрение сената конгресса кандидатуру бывшего американского посла в России Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. По словам американского лидера, Бернс обладает нужными знаниями, умением оценивать ситуацию. Он работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В госдепе Бернс дослужился до заместителя госсекретаря.