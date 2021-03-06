Вместо дорогой рыбы: Врач назвала доступный каждому источник омеги-3

Чтобы получить необходимые организму омега-3 жирные кислоты, необязательно тратиться на красную рыбу или дорогие растительные масла. Есть более доступные источники, рассказала диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова. Материал об этом опубликован на YouTube.

Омега-3 можно найти даже в обычной скумбрии и селедке. Также есть они в сардинах, анчоусах и ряде растительных продуктов.

В частности, жирные кислоты в немалом количестве содержатся в орехах, семенах льна, растительном масле. Как уточнили специалисты Немецкого общества питания, чтобы закрыть суточную потребность организма в омеге-3, достаточно съесть 4-5 грецких орехов (стоит помнить, что продукт имеет высокую калорийность).

Ранее эксперты Испанской академии питания и диетологии отметили, что некоторые продукты помогают укрепить естественную защиту организма и его реакции на патогенные микроорганизмы. Что актуально в пандемию коронавируса. При этом специалисты обратили внимание на еду с высоким содержанием омеги-3: рыбу, орехи и оливковое масло.