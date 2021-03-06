Вместо дорогой рыбы: Врач назвала доступный каждому источник омеги-3

Новости

В сенате США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока-2" 07:46
Депутат Рады предрек Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску 06:50
Украина отделится от энергосистем России и Беларуси в 2022 году 06:45
В Чили заявили о рекордном числе случаев COVID-19 06:17
В Венесуэле введут в оборот банкноты номиналом в миллион боливаров 05:29
Инфекционист: Дети заражают окружающих коронавирусом около 10 дней 05:23
Премьер Словакии исключил отказ от вакцины "Спутник V" 04:55
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,4 04:36
Власти Саудовской Аравии отменят часть введенных из-за COVID-19 ограничений 04:20
Байден согласился пересмотреть президентские военные полномочия 03:24
В феврале на южной границе США задержали рекордные 100 тысяч мигрантов 03:16
В Египте при столкновении маршрутки с грузовиком погибли 18 человек 02:57
Власти Туниса сократили обязательный карантин для туристов до 48 часов 02:34
Boeing 737 MAX с неисправностью экстренно сел в аэропорту Нью-Джерси 02:18
На юго-востоке Франции радикалы сожгли 13 автомобилей 01:44
Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Красной планеты 01:25
Forbes обнаружил в России двух новых миллиардеров 01:00
Большунов заявил, что у него нет вопросов к Якимушкину 00:11
Головин признан лучшим игроком "Монако" в феврале 00:03
Минюст заявил, что "Альянс врачей" финансировали граждане восьми стран 05.03.2021
Киев попросил США ввести новые санкции против России 05.03.2021
Собянин: Москва готовится к возобновлению фестивалей 05.03.2021
Минпромторг рассмотрел предложение использовать эскроу-счета в госзакупках 05.03.2021
Захарова объявила о представлении по поводу "управляемых" СМИ 05.03.2021
Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту 05.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
06.03.2021 07:50
Рубрика: Общество

Вместо дорогой рыбы: Врач назвала доступный каждому источник омеги-3

Текст: Оксана Грибанова

Чтобы получить необходимые организму омега-3 жирные кислоты, необязательно тратиться на красную рыбу или дорогие растительные масла. Есть более доступные источники, рассказала диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова. Материал об этом опубликован на YouTube.

Фото: iStock
Диетолог развеяла три главных мифа о похудении

Омега-3 можно найти даже в обычной скумбрии и селедке. Также есть они в сардинах, анчоусах и ряде растительных продуктов.

В частности, жирные кислоты в немалом количестве содержатся в орехах, семенах льна, растительном масле. Как уточнили специалисты Немецкого общества питания, чтобы закрыть суточную потребность организма в омеге-3, достаточно съесть 4-5 грецких орехов (стоит помнить, что продукт имеет высокую калорийность).

Ранее эксперты Испанской академии питания и диетологии отметили, что некоторые продукты помогают укрепить естественную защиту организма и его реакции на патогенные микроорганизмы. Что актуально в пандемию коронавируса. При этом специалисты обратили внимание на еду с высоким содержанием омеги-3: рыбу, орехи и оливковое масло.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Премьер Словакии исключил отказ от вакцины "Спутник V"
Украина отделится от энергосистем России и Беларуси в 2022 году
В сенате США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока-2"
Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту
Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Красной планеты
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России