1000 км на "Патриоте": топ-9 недостатков, к которым придется привыкать

Кто бы что ни говорил, но если бы на российском авторынке не было "Патриота", его пришлось бы придумать. Здоровенный и грубый внедорожник - олицетворение силы и жизни простого и сурового русского мужика. За годы производства завод многократно пытался облагородить флагманский УАЗ, чтобы расширить аудиторию, и по многим аспектам добился успеха. Но, как ни крути, сути "Патриота" не изменил: эта машина для жизни вне асфальта и города приспособлена гораздо лучше. Помимо этого к эксплуатации внедорожника добавляются и огрехи конструкции, с которыми, увы, владельцу придется мириться. Рассказываем, какие недостатки повылезали из внедорожника за первую 1000 км.

1. Неэффективная агрегатная пара

Да, конечно, обновленный 150-сильный двигатель ЗМЗ "Про" наделяет "Патриот" куда лучшими характеристиками, чем его предшественник.

Однако до современных стандартов внедорожнику, конечно, далеко, что признают и в самом УАЗе - в Ульяновске уже давно анонсирован турбодвигатель, но до его серийного внедрения дело все никак не дойдет.

А поэтому владельцу "Патриота" в городе вечно не хватает динамики, чтобы уверенно держать скоростной темп: тягловый мотор все время работает как будто на понижающей передаче.

Добавляет ездовых нюансов средненькая по информативности переключений механическая коробка, передаточные числа которой подобраны, само собой, исходя из внедорожных, а не динамических показателей. Кроме того, трансмиссии на трассе очень не хватает шестой передачи, отсутствие которой отрицательно сказывается как на экономичности, так и на акустическом комфорте.

2. Посредственная шумоизоляция

Фото: Виктория Чернышева

Тоже ожидаемый, но все-таки расстраивающий недостаток. "Патриот" наполнен звуками буквально от всего - мотора, трансмиссии, шипованных шин и ветра.

Причем ушам передних седоков комфортнее - явно какая-то защита имеется, поскольку большинство звуков добираются в приглушенном состоянии. А вот задние пассажиры слышат весь оркестр, в котором солирует глушитель - гул от него такой, что кажется как-будто он проложен по салону.

3. Обзор камеры заднего вида на треть закрыт запасным колесом

Фото: Никита Юшкевич

Покупатели топ-комплектация УАЗ "Патриот" получают в оснащении камеру заднего вида, которая расположена так, что всегда на треть закрыта висящей на задней двери "запаской". Что мешало создателям подумать над расположением объектива больше трех минут, останется загадкой. Коллеги из АвтоВАЗа, например, вышли из такой же ситуации на Lada Niva Travel установкой "глаза" в задний бампер и даже приспособили к нему отдельный омыватель.

4. Неудобно расположен бачок омывающей жидкости

Фото: Владимир Баршев/РГ

Еще деталь "Патриота" из разряда "и так сойдет" - бачок омывателя стекла. На здоровенном УАЗе в подкапотном пространстве он расположен глубже всех остальных баков для технических жидкостей, учитывая, что пользоваться им нужно чаще всего.

Чтобы дотянуться до горлышка, придется, во-первых, обтереть одеждой все правое крыло, во-вторых, обязательно использовать канистру с носиком или иметь наготове воронку. В ином случае, треть "омывайки" расплескается вокруг.

5. На морозе дубеют уплотнители дверей

Фото: Пресс-служба УАЗ

Неожиданный недостаток для новой машины 2021 года. На морозе очень сильно дубеют уплотнители дверей, особенно задних, в результате чего через образовавшиеся щели задувает снег.

Кроме того, сами двери по уазовской традиции захлопывать нужно с немалым усилием, собственно, как и открывать - внутренние дверные ручки очень тугие и срабатывают в последний момент. Видимо, со временем должны разработаться.

6. Задние сиденья не складываются в ровный пол

Фото: Никита Юшкевич

Складной задний диван трансформируется по обычной схеме: по частям поднимается сидушка, затем опускается спинка. Одна беда: диван по умолчанию поставлен высоко, так что при складывании образуется ступенька высотой 20 см, из-за которой пользоваться багажником при перевозке длинномеров или, например, при организации спального места становится неудобно.

Правда этот недостаток легко исправляют "допщики": специально для "Патриота" создано с дюжину вариантов багажного короба-органайзера, который вровень выправляет платформу багажника. Стоимость доработки от 7000 до 20000 рублей в зависимости от модификации.

7. В детских креслах не дотянуться до ремней

Фото: Никита Юшкевич

Недостаток для молодых родителей, которые собираются перевозить в "Патриоте" детей в детских креслах. Сначала УАЗ стоит похвалить за то, что в машине есть крепления Isofix, так что кресла устанавливаются легко и просто.

Проблема в другом: севшие в кресло подросшие дети 4-5 лет не могут самостоятельно дотянуться до заднего ремня безопасности, чтобы пристегнуться - стойка с ремнем оказывается далеко от детских ручек. В результате застегивать детей все время придется родителям.

8. К гнезду прикуривателя всегда подведено питание

Фото: Никита Юшкевич

"Косяк" из прошлого, о котором хорошо известно, например, владельцам "Жигулей" - розетка на 12В, она же гнездо прикуривателя все время находится в активном состоянии, даже если машина заглушена, а ключи вынуты из замка зажигания. Это означает, что если в розетку что-то воткнуто, например, оставленный видеорегистратор, он все время будет работать, разряжая аккумулятор.

9. Запотевают фары

Фото: Никита Юшкевич

Распространенная проблема уазоводов до сих пор никуда не делась. У "Патриота" потеют фары, причем все, но в разном порядке - как основные, так и противотуманные. Связано это с посредственным качеством задней крышки корпуса фар и ее хлипким креплением, которое можно легко обломать.

В результате внутри фары активно начинает образовываться конденсат. Интересно, что крышку эту не заказать отдельно - она идет только в сборе с новой фарой. Причем дилеры чаще всего гарантийной проблему не признают, а потому на различных форумах владельцы придумали массу способов, как решить проблему самостоятельно с помощью аквариумного герметика.